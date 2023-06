Editoria | Aie | ‘a novembre torna #ioleggoperché per donare libri alle scuole’

(Di giovedì 15 giugno 2023) Milano, 15 giu. (Adnkronos) – Si sono aperte oggi, 15 giugno, le iscrizioni per l’ottava edizione di, l’iniziativa sociale dell’Aie-Associazione italiana editori che punta a rafforzare nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura attraverso la donazione di nuovibiblioteche scolastiche. In programma dal 4 al 12ha rinnovato radicalmente il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche italiane con quasi 2,5 milioni dinuovi in sette anni in tutta Italia. Un bisogno più che mai attuale se si considera che più di un quarto delle scuole italiane che hanno partecipato al progetto negli anni scorsi dichiarava di non avere ancora al proprio interno una biblioteca scolastica prima dell’arrivo dei...

...e prioritario per Mondadori" In più occasioni il mondo della cultura e quello dell'si ... autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it Scegli la tua newsletter gratuita..., analisi del mercato italiano I dati(Associazione Italiana Editori) riferiti al 2022 parlano chiaro: il mercato italiano dell'italiana è il quarto in ambito europeo con un ...Associazione Italiana Editori: verso un nuovo presidente al posto di Ricardo Franco Levi Il Comitato di presidenza dell' Associazione Italiana Editori () ha avviato le procedure per l'individuazione del nuovo presidente che sarà eletto alla prossima assemblea elettiva prevista nel mese di settembre. Ricardo Franco Levi resterà in carica fino all'...

Editoria: Aie, 'a novembre torna #ioleggoperché per donare libri alle ... Il Dubbio

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – Si sono aperte oggi, 15 giugno, le iscrizioni per l’ottava edizione di #ioleggoperché, l’iniziativa sociale dell’Aie-Associazione italiana editori che punta a rafforzare ...GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle immagini ...