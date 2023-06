Ecco chi sono i TheBorderline | gli youtuber dell’incidente mortale a Roma

(Di giovedì 15 giugno 2023)quattrole persone a bordo della Lamborghini che ieri, mercoledì 14 giugno, si è schiantata acontro la Smart su cui viaggiava il piccolo Manuel, il bambino di 5 anni morto nell’incidente sotto gli occhi di sua madre e della sorellina di 3 anni, entrambe rimaste ferite. Si tratta di Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea, i quattro volti dietro il canale YouTube The Borderline, specializzato in challenge e sfide social. “Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo – si legge nella descrizione del canale YouTube che porta il nome di, che a oggi conta 600mila iscritti – tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo, cercheremo di ...

'Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e ...... Cronos (CRO) e Ethereum (ETH)una breve descrizione. Summary Dogecoin, Cronos e Ethereum: ...invece ha continuato a considerarla nei suoi tweet seguiti da 143,5 milioni di follower è il ...In modo altrettanto puntuale, e in numero sempre crescente,allora sorgere insegnanti che si fidano un po' troppo di pedagogisti ed esperti di didattica, quindi assegnano ai propri alunni il ...

La rivelazione di Manila Nazzaro: ecco chi è il suo nuovo fidanzato ilGiornale.it

Direttamente dal n.27 di Esquire, in edicola, un contributo della psicologa e psicoterapeuta Susanna Raule. È il 1936 quando lo scrittore americano Francis Scott Fitzgerald pubblica sulle pagine di qu ...I TheBorderline sono un gruppo di youtuber che possono contare su 600.000 iscritti nel loro canale YouTube: ecco chi sono e cosa rischiano i responsabili dell'incidente di Roma.