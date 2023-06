Ecatombe in Grecia | il naufragio dei migranti a sud del Peloponneso

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sono forse centinaia i morti, fra cui donne e bambini, vittime di undi fronte alle coste dellamentre erano a bordo di un peschereccio il 14 giugno. Ilè avvenuto in acque internazionali, a 47 miglia nautiche da Pylos, a sud del. Almeno 104 i salvati dai soccorritori. Il peschereccio che ha fattoera lungo 30 metri e almeno 400 persone si trovavano a bordo. Forse erano oltre 700. Salpato da Tobruch, in Libia, era diretto in Italia. “Secondo le dichiarazioni delle persone che si trovavano a bordo, il numero dei passeggeri era di 750: temiamo che purtroppo il numero dei morti salirà di molto” ha dichiarato il 14 giugno il governatore della regione del, Panagiotis Nikas, al giornale Kathimerini. Soccorsi ai naufraghi in ...