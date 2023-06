È stato creato il primo embrione umano sintetico

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sono stati creati embrioni umani sintetici usando solo cellule staminali, quindi senza l’uso di ovuli e spermatozoi. È una scoperta potenzialmente rivoluzionaria quella presentata ieri dalla dottoressa Magdalena ?ernicka-Goetz, dell’Università di Cambridge e del California Institute of Technology, durante l’incontro annuale dell’International Society for Stem Cell Research a Boston. «Possiamo creare modelli simili a embrioni umani riprogrammando le cellule staminali embrionali». La notizia è stata riportata dal Guardian, spiegando che gli embrioni creati dagli scienziati somigliano a quelli nelle prime fasi dello sviluppo, e potrebbero aprire un mondo nella cura di disturbi genetici e sulle cause biologiche degli aborti ricorrenti. I tempi sono ancora lunghi, non ci sono prospettive a breve termine per un uso clinico degli embrioni sintetici. E non è ancora ...