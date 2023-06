E se D' Alema fosse innocente?

All'inizio non l'ho riconosciuto, pensavoun imitatore, ma per me era impensabile la sua ... Commenti D'e Renzi giornali e tv. È nato il partito dell'Amore Giovanni Tizian Come è proseguita ...Non sappiamo a questo punto quanto quel criticarloparte di copione imposto dai ruoli ... La carrellata dei pentiti non può che cominciare da Massimo D'. Intervistato dal Corriere della Sera ...Il fatto che io abbia perso il referendum nasce dal fatto che sirotto il patto del Nazareno '... Giovanni Toti: 'Una stella polare per tutti' Leggi Anche Silvio Berlusconi, D': 'Ha avuto ...

Se al posto di D’Alema indagato ci fosse un altro politico, vedremmo un linciaggio mediatico Il Fatto Quotidiano

Non c’entrano l’innocenza e la colpevolezza di chicchessia. C’entra il massacro della reputazione, l’inviolabile diritto alla riservatezza di chi viene ...L'ex premier, sotto accusa per corruzione internazionale, ora ammette: "Lui perseguitato C'è stato uno squilibrio nei rapporti tra poteri dello Stato..." ...