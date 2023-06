E ora che cosa succederà al Monza?

Il dialogo è aperto: Kulusevski a Londra non ha più le sponde di Conte e Paratici (lo avevano ... Alex Sandro, il rinnovo pesante e la riconferma alla Juve (per...) Leggi i commenti ...Proprio i bavaresistanno provando l'affondo decisivo " vista la presenza della clausola devono trovare solo l'accordo con il calciatore " per portarlo in Bundesliga superando la concorrenza. ...siamo a pezzi, ma da questi pezzi proveremo a costruire qualcosa di IMPUBBLICABILE ,tu, da ovunque sarai, renderai musica". Alla band si sono aggiunte le parole dell'etichetta Garrincha ...

Mediolanum, ora la banca diventa l'asset pregiato della famiglia Berlusconi. Che rinsalda il patto con i Doris. La partita ... Milano Finanza

Una sfida social, poi l'incidente mortale. Un Suv di lusso a bordo del quale c'erano Rinviata riapertura dell'aeroporto di Tortolì, manca ok da Enac Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...