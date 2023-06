E' morta Glenda Jackson | la celebre attrice e parlamentare inglese aveva 87 anni

E'a 87 anniJackson, attrice britannica vincitrice di due premi Oscar. Lasciò il mondo dello spettacolo nel 1992 per occuparsi di politica, eletta nelle fila dei laburisti alla Camera dei ...jackson 6 - L'attrice inglese due volte vincitrice dell'OscarJackson, che è stata anche deputata, 'èserenamente' oggi all'età di 87 anni. È stato reso noto dal suo agente. '...l'attrice ingleseJackson, che vinse due volte il premio Oscar come migliore attrice protagonista negli anni Settanta per Donne in amore ...

