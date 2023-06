È assurdo Nordio sistema i pm e stravolge la giustizia | mossa decisiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il governo taglia i tempi. Il ministro della, Carlo, porta in Consiglio dei Ministri il Ddl con le modifiche in fatto di codice penale, codice di procedura penale e di ordinamento giudiziario. Tra gli obiettivi del Guardasigilli l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e la stretta su intercettazioni e custodia cautelare. "Èpensare che un pm si inventi un altro reato" per punire le condotte che oggi ricadono nell'abuso d'ufficio "perché significherebbe che il suo obiettivo non è colpire il fatto reato ma una determinata persona e questo sarebbe un sacrilegio", ha tuonato intervistato da Sky Tg24. La frecciata è chiara e si riferisce a quei magistrati che hanno criticato l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. In special modo al procuratore Nicola Gratteri. A lui - prosegue - "vorrei insegnare che ...