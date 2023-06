è tentato dal Fenerbahce con l'Inter chesi straccerebbe le vesti nel caso dovesse partire, stesso discorso per Correa che con l'offerta giusta sarà ceduto. Nel mirino i parametri zero ...Anche quest'anno Lukakuha risolto tante partite, si sono affidati al vecchio'. Nicolò Barella (LaPresse) - Calciomercato.itInter, cessione eccellente: indiziato BarellaNon solo operazioni ...... mentree Correa vanno verso l'addio. Folariun Balogun (LaPresse) - Calciomercato.itIl bosniaco tratta con il Fenerbahce, l'argentino ex Lazio inveceha convinto nelle stagioni a Milano ed ...

Dzeko e non solo: Montella chiama Cuadrado e Orsolini in Turchia Calciomercato.com

Non a caso, il bomber inglese naturalizzato statunitense sarebbe ... In queste ultime settimane si sarebbe fatto vivo soprattutto il Fenerbahce che già starebbe tentando il nerazzurro Dzeko. Ci sarà ...Per Marotta e Ausilio il pericolo è il tempo: ben avviata la trattativa per Frattesi, ma la chiusura non può tardare troppo ...