Dynamite 14 06 2023 La rivalità infinita

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo al Capital One Center in Washington, D.C. ed assisteremo all’atteso Eliminator Match fra MJF ed Adam Cole e all’ennesimo scontro fra i membri del BCC e dell’Elite. La puntata è pronta ad offrirci questo e molto altro, quindi non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. Eliminator Match: MJF vs Adam Cole (4 / 5) La puntata si apre col botto e assistiamo subito allo scontro fra MJF e Adam Cole, se Cole dovesse vincere otterrà automaticamente una title shot. Match veramente bello fra i due combattuto fino alla fine. I due non si risparmiano e pur di strappare la vittoria sono pronti a tutto, andando a segno anche con le loro migliori manovre che però non bastano. Infatti, nel finale si ricorre anche ai sotterfugi, MJF ...