Durazzano | danni da maltempo e colata di fango lungo la strada VIDEO

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Non c’è mai pace per le strade di, arterie che vanno in affanno ogni volta che le piogge si fanno abbondanti come successo nella tarda serata di ieri. Stavolta la frana ha toccato via Mazzola, zona Grottone,completamente bloccata da unadie caduta di alberi. Ancora una volta il comune del sindaco Crisci si è trovato a dover affrontare l’emergenza e una sorta di isolamento che ha costretto tante persone a non poter utilizzare quel tratto se provenienti da Sant’Agata de’ Goti. Immediato l’interessamento da parte del primo cittadino per cercare di rimettere lain sesto e permettere la percorribilità nell’arco del breve tempo possibile. Mezzi della protezione civile e una ditta privata hanno provveduto allo sgombero dei detriti. Ma la ...

