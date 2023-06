Due turiste aggredite in vacanza | ' Strangolate e buttate da un ponte' Morta una 21enne | grave l' amica

Il procuratore capo Thomas Hörmann ha dichiarato ai media tedeschi: 'Lehanno incontrato l'uomo durante un'escursione a est del Marienbrücke. E si sono uniti a lui che ha ...Secondo quanto riportano alcuni media tedeschi, fra cui la Dpa, un uomo di 31 anni ha aggreditodi 21 e 22 anni. Per il Muenchener Merkur, l'uomo le ha prima molestate sessualmente. In ...Mercoledìamericane di 21 e 22 anni sono state aggredite da un uomo: prima le molestie sessuali, poi la spinta oltre la ringhiera nel burrone. La 21enne è precipitata e per lei non c'è ...

