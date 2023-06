Lo segnala una ricerca condotta da Skuola.net - su un campione di 1.104 ragazze e ragazzi di quinto superiore - in collaborazione con gli psicologi e psicoterapeuti dell'Associazione Nazionale 'Di. Te'...'Ma è altrettanto importante curare il sonno, sappiamo benissimo che il debito di sonno accelera l'invecchiamento e che il 30 - 40 per cento delle personetroppo. Così come è ...Ma è solo una cartolina bagnata da cui subito ci allontaniamo, perché, laddove abitano e... mentre Castel Sant'Angelo,distante e struggente nella sua luce calda, è diventato il simbolo ...

Dormono poco, mangiano male, bevono più caffè e assumono farmaci: stress da Maturità per due studenti su tre TGCOM

Più in generale, ben sette su dieci sono convinti che l'ansia condizionerà l'esito delle prove. Un carico emotivo, questo, che sta portando a sviluppare cattive abitudini se non veri e propri disagi: più della metà degli studenti sta dormendo poco, mangiando male, bevendo più caffè e assumendo farmaci.