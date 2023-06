Dopo il successo della prima edizione torna TIM Summer Hits

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023) AL VIA DA ROMA IN PIAZZA DEL POPOLO SABATO 17, DOMENICA 18 E LUNEDÌ 19 GIUGNO CON 70 TRA I PIÙ IMPORTANTI ARTISTI ITALIANI E INTERNAZIONALI CONDUCONO: ANDREA DELOGU E NEK con la partecipazione de GLI AUTOGOL IN ONDA INSERATA SU RAI 2 DA DOMENICA 25 GIUGNO E IN CONTEMPORANEA SU RAI RADIO 2 TRA GLI OSPITI CHE SALIRANNO SUL PALCO: ACHILLE LAURO E ROSE VILLAIN, ANA MENA, ANGELINA MANGO, ANNALISA, ARIETE, ARISA, ARTICOLO 31, AVA, ANNA E CAPO PLAZA, BABY K, BOOMDABASH, BORO E ORIANA, BRESH, CARL BRAVE, CLARA, COLAPESCE DIMARTINO, COMA COSE, DARGEN D’AMICO, ELODIE, EMIS KILLA, EMMA, FABIO ROVAZZI E ORIETTA BERTI, FABRIZIO MORO, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO GABBANI, GAIA, GIANMARIA, GIORGIA, IRAMA E RKOMI, LEO GASSMAN, LDA, LEVANTE, MADAME, MARA SATTEI, MARCO MENGONI, MATTEO ROMANO E LUIGI STRANGIS, MAX PEZZALI, M¥SS KETA, MR.RAIN, PAOLA & CHIARA, PIERO ...