Donne | regole e tanti guai! su TV 8 | cast e trama della commedia con Jane Fonda

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 giugno 2023) Stasera su Tv8 va in onda la... edel film conLa... eè il film che stasera, 15 giugno, in prima serata, andrà in onda su TV8. La pellicola è diretta da Garry Marshall. La sceneggiatura è firmata da Mark Andrus., curiosità e trailer del lungometraggio.... eUn'adolescente ribelle viene mandata dalla madre instabile a trascorrere le vacanze estive dalla nonna. Il viaggio...