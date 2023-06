Don Ferdinando Toia è il nuovo Vicario generale dell’Arcidiocesi di Monreale

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nominato ildi. Questa mattina, l’Arcivescovo di, Mons. Gualtiero Isacchi a conclusione del ritiro di Clero, ha annunciato la nomina di Dondi. Mons. Isacchi ha inoltre nominato Don Luca Leone delegato per la Pastorale, Don Giuseppe Salamone delegato per il (live.it)

MONREALE, 15 giugno – Questa mattina durante l'assemblea di ritiro del clero l'arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, ha annunciato la nomina di don Ferdinando Toia quale nuovo vicario ...