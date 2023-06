Quattordici assoluzioni e due condanne, quelle dei capistazione di Corato ed Andria, sono state disposte dal Tribunale di Trani al termine del processo per ildel 12 luglio 2016, avvenuto lungo la tratta a binario unico Andria - Corato delle Ferrovie del Nord Barese, gestita da Ferrotramviaria. Nello scontro frontale tra due treni, ...... Sergio Mattarella, pochi giorni dopo iltra Andria e Corato, che il 12 luglio 2016 ha provocato 23 vittime e 51 feriti. Sono passati quasi sei anni e oggi è il giorno in cui la ...Lo ha detto Daniela Castellano, figlia di Enrico, morto neldel 12 luglio 2016 dove due treni si scontrarono frontalmente sulla tratta a binario unico di Ferrotramviaria tra ...

Disastro ferroviario, 2 condanne e 14 assoluzioni RaiNews

Disastro ferroviario Andria-Corato: sei anni e mezzo di reclusione per un capostazione, sette anni per un capotreno, quattordici assoluzioni Trani, sentenza di primo grado ...Quattordici assoluzioni e due condanne, quelle dei capistazione di Corato ed Andria, sono state disposte dal Tribunale di Trani al termine del processo per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016,.