Diretta Spagna - Italia 1 - 1 Pareggio di Immobile! LIVE la partita di oggi

ENSCHEDE (Olanda) - Questa sera in Olanda, la Nazionale italiana sfida nella semifinale della Nations League la. Gli Azzurri hanno vinto il proprio girone contro Germania, Inghilterra e Ungheria mentre gli spagnoli hanno prevalso nel raggruppamento con Portogallo, Svizzera e Repubblica ...Una gara di sola andata che mette in palio la finale contro la Croazia che saràdall'arbitro sloveno Vincic. De la Fuente e Mancini, CT die Italia (LaPresse) - Calciomercato.itDa una ...Al terzo minuto, su errore di Bonucci, Gavi serve Yeremi Pino, l'attaccante del Villarreal entra in area, calcia di interno destro nell'angolino e mette in rete: 1 - 0 per lae Mancini ...

Spagna-Italia, Nations League 1-1, gol di Yeremi Pino, Immobile | Diretta La Gazzetta dello Sport

Si gira al contrario e perde un pallone sanguinoso, mettendo sul piatto d'argento il vantaggio spagnolo. 20:00 Buonasera gentili lettori di Tuttojuve.com e benvenuti alla diretta della semifinale di ...Su errore di Bonucci, Gavi lancia Pino, l'attaccante del Villarreal entra in area, calcia di interno destro nell'angolino e mette in rete ...