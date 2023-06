Dimensionamento scolastico | risparmi per 88 milioni De Luca | impugneremo Decreto Valditara | soldi saranno reinvestiti

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il, che entrerà in vigore nell'anno2024/2025, è al centro di un duro dibattito che vede l'opposizione di diverse Regioni italiane, principalmente quelle guidate dal centrosinistra e alcune del centrodestra. Tuttavia, il ministro dell'Istruzione, Giuseppe, dovrà emanare unministeriale entro il 31 agosto per rendere operativa la riforma, nonostante le possibili opposizioni. La Campania, ad esempio, minaccia di impugnarlo, sollevando preoccupazioni sul futuro della scuola pubblica. L'articolo .

Oggi ero presente a Napoli all'incontro sul. Ho ascoltato con estrema attenzione il tuo intervento e ti ho applaudito convintamente soprattutto in alcuni mirati e precisi ...Oggi ero presente a Napoli all'incontro sul. Ho ascoltato con estrema attenzione il tuo intervento e ti ho applaudito convintamente soprattutto in alcuni mirati e precisi ......detto l'assessore alla scuola della Regione Campania Lucia Fortini che oggi ha organizzato un incontro con centinaia di presidi e sindaci della Campania per discutere del...

Dimensionamento scolastico, Valditara: “Non sono previste chiusure di plessi, né rischio classi pollaio. Si riducono reggenze” Orizzonte Scuola

