Dimensionamento scolastico | Matera FdI | “De Luca mente sapendo di mentire”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “L’Assessore Fortini, strumentalizza i fatti per coprire l’immobilismo della Regione. Invece di fare battute di spirito che purtroppo non fanno ridere nessuno, dovrebbe iniziare a trattare seriala materia di cui dovrebbe occupare”. Interviene così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Domenico, Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, rispondendo all’assessore all’Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini, che questa mattina durante un incontro sulpresso l’Auditorium della Regione Campania al Centro direzionale di Napoli lo aveva attaccato proprio su questo tema. “Non capisco – continua– perché si continui a sostenere che chiuderanno delle scuole, quando invece è chiaro a tutti ...

...detto l'assessore alla scuola della Regione Campania Lucia Fortini che oggi ha organizzato un incontro con centinaia di presidi e sindaci della Campania per discutere del...Salerno . 'Il Piano di, voluto dal governo Meloni, colpirà gravemente la nostra regione. La riforma produrrà la fusione di 120 istituti scolastici in tutta la Campania con conseguenze nefaste ...... Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento all'incontro con i sindaci e i presidi delle scuole della Campania per affrontare le tematiche relative alprogettato dal ...

Dimensionamento scolastico, Valditara: “Non sono previste chiusure di plessi, né rischio classi pollaio. Si riducono reggenze” Orizzonte Scuola

«L'Assessore Fortini, strumentalizza i fatti per coprire l'immobilismo della Regione. Invece di fare battute di spirito che purtroppo non fanno ridere nessuno, dovrebbe iniziare a trattare seriamente ...per affrontare le tematiche relative al dimensionamento scolastico. Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 15 giugno 2023 18:56:41 Questa mattina, giovedì 15 giugno, presso l'Auditorium della ...