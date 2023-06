Dimensionamento scolastico | Matera FdI | “De Luca mente sapendo di mentire”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Comunicato Stampa – Settantotto Press “L’Assessore Fortini, strumentalizza i fatti per coprire l’immobilismo della Regione. Invece di fare battute di spirito che purtroppo non fanno ridere nessuno, dovrebbe iniziare a trattare seriala materia di cui dovrebbe occupare”. Interviene così … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Il, che entrerà in vigore nell'anno2024/2025, è al centro di un duro dibattito che vede l'opposizione di diverse Regioni italiane, principalmente quelle guidate dal ...Oggi ero presente a Napoli all'incontro sul. Ho ascoltato con estrema attenzione il tuo intervento e ti ho applaudito convintamente soprattutto in alcuni mirati e precisi ...Oggi ero presente a Napoli all'incontro sul. Ho ascoltato con estrema attenzione il tuo intervento e ti ho applaudito convintamente soprattutto in alcuni mirati e precisi ...

Dimensionamento scolastico, risparmi per 88 milioni. De Luca, impugneremo Decreto. Valditara, soldi saranno reinvestiti Orizzonte Scuola

Il dimensionamento scolastico, che entrerà in vigore nell'anno scolastico 2024/2025, è al centro di un duro dibattito che vede l'opposizione di diverse Regioni italiane, principalmente quelle guidate ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...