Difesa underwater. Buttitta (Engineering) presenta le nuove tecnologie sottomarine

(Di giovedì 15 giugno 2023) La dimensione sottomarina è ormai riconosciuta a livello nazionale come uno spazio strategico per la crescita, lo sviluppo e la sicurezza del Paese. Sotto la superficie del mare, infatti, passano cavi Internet e condotte energetiche che uniscono tra loro i continenti., infrastrutture che dovranno essere protette e difese. Di recente, all’inaugurazione dell’ottava edizione del forum internazionale dedicato alleper il mare, SeaFuture, a La Spezia, il ministro della, Guido Crosetto, ha sottolineato l’importanza strategica della dimensione: “Nei prossimi decenni, sarà il mondo subacqueo a porci la sfida della sicurezza”. Un mondo, quello subacqueo, che avrà bisogno die soluzioni per poter essere sfruttato appieno in modo efficace e sostenibile. Di questo, ...