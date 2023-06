Desplanches | 'Punto a tornare al Milan e alla Champions Mi ispiro a Julio Cesar'

...spiega: "Riempie di soddisfazione e so bene cosa potrebbe aprirmi in termini di opportunità, ma cerco di rimanere lucido e convincermi che questo è undi partenza e non di arrivo". ...Nonostante questo, da Pafundi a Baldanzi , passando per il portieree per Cesare ... Parliamo del doriano Fabio Quagliarella , innamoratosi di Genova alche vi ha comprato casa, e di ...In ombra Casadei e Baldanzi , gira a vuoto e viene sostituito all'ora di gioco Pafundi , il migliore è, a testimonianza di una finale sempre di rincorsa. Spenti daldi vista fisico ...

Desplanches: "Punto a tornare al Milan e magari ad avere una opportunità in Champions" TUTTO mercato WEB

Sebastiano Desplanches ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il T Quotidiano. Di seguito le parole del portiere dell’Italia Under 20 e prodotto del settore giovanile del Milan. DESPLANCHES – «Fino a do ...Sebastiano Desplanches, portiere dell'Italia dell'under20, racconta su cosa vuole puntare con la sua carriera dopo il premio Guanto d'Oro ...