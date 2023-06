Depeche Mode | in uscita il nuovo box set “Sound Of The Universe”

(Di giovedì 15 giugno 2023) LONDRA – Il 4 agosto uscirà ilbox set da collezione dei, il dodicesimo per la collana The 12? Singles: “s Of TheThe 12? Singles” (Sony Music), già disponibile in pre-order al link www.boxsets.com. “s Of TheThe 12? Singles” contiene 7 vinili da 12 pollici, con i brani “Wrong”, “Peace”, il doppio lato A “Fragile Tension”/“Hole To ”, insieme a B-side, remix e altre registrazioni realizzate nel periodo del 12esimo album in studio dei, “s of The”, uscito nell’aprile 2009 per Mute Records. “s Of TheThe 12? Singles” offre un insieme di ...

...nella fragilità degli esseri umani e riflette sull'idea stessa della morte senza retorica In un'intervista di qualche anno fa Andy 'Fletch' Fletcher ripercorreva la carriera dei...È stata annunciata l'uscita, per il prossimo 4 agosto, di un nuovo box set da collezione dei, dodicesima pubblicazione per la collana "The 12" Singles". Il cofanetto si intitola "Sounds Of The Universe - The 12" Singles" e include 7 vinili da 12 pollici. Visita il sito di www.Nuovo box set da collezione per i, il dodicesimo per la collana The 12 Singles: "Sounds Of The Universe - The 12 Singles". "Sounds Of The Universe - The 12 Singles" contiene 7 vinili da 12 pollici, con i brani "Wrong", "...

Depeche Mode: esce 'Sounds Of The Universe | The 12" Singles' Rockol.it

LONDRA - Il 4 agosto uscirà il nuovo box set da collezione dei Depeche Mode, il dodicesimo per la collana The 12 Singles: “Sounds Of The Universe | The ...È l’incantesimo che il Dio della Musica compie ogni estate, da un po’ di tempo: il pallone rotola fuori campo e, a prendersi il prato di Inter e Milan, è il rock.