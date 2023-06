Debito Pa | ad aprile aumenta a 2 811 | 6 miliardi

L'Agenzia delle Entrate ha poi stabilito, con il provvedimento del 52023 , che le imposte e ... in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi aversati" ; il campo "anno ...Il 292022 RFLTC ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario sottoscritto per 2,...azioni ordinarie mediante compensazione tra il valore nominale dei titoli sottoscritti e il...... ma i timori per ile la fuga di capitali favoriranno molto probabilmente interventi mirati ...7% e del 3,5% su base annua a maggio, in calo rispetto al 18,4% e al 5,6% di. "Non abbiamo ...

Debito a nuovo record, ad aprile sfonda i 2.800 miliardi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Alla fine del mese la quota del debito detenuta da Via Nazionale era pari al 25,8%, invariata rispetto a quello precedente ...La Banca d’Italia spiega che l’incremento riflette la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (10,9 miliardi, a 40,3) e il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (9,1 miliardi). Il debito ...