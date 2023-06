De Vrij | l'agente | 'Firmerà un biennale con l'Inter E su Acerbi'

Commenta per primo Federico Pastorello,di Stefan dee Francesco Acerbi, ha commentato così, a Sky Sport , l'incontro con Ausilio nella sede nerazzurra: 'Dee Acerbi Vediamo, stiamo parlando ma dovrebbero rimanere entrambi'...Inter, Pastorello in sede: si parla di Acerbi e de VrijA far visita però alla sede nerazzurra è l'Federico Pastorello. Al centro della discussione c'è la situazione legata a Stefan de. Il ...L' Inter è pronta a ripartire con Stefan Dee Francesco Acerbi . L'obiettivo è trattenere entrambi i difensori e, in questo senso, c'è stato un incontro in sede con Federico Pastorello ,dei due giocatori. 'Stiamo parlando, ...

Inter, incontro con l'agente di De Vrij e Acerbi: si va verso la permanenza di entrambi Sky Sport

Grande sconforto alla notizia sulla possibile cessione del calciatore nerazzurro nel campionato inglese, ecco la lettera aperta che fa appello al buonsenso del presidente ...Dopo il summit nella sede dell'Inter, Federico Pastorello, agente tra gli altri di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, si sofferma ai microfoni dei giornalisti prsenti in Viale ...