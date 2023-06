Davos russo ignorato dalle delegazioni straniere e non solo

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il Forum economico internazionale di San Pietroburgo, noto come il, quest’anno èstranieri. Inoltre, anche alcuni alleati del presidentePutin, come il Kazakistan, non parteciperanno.ilIl Forum economico internazionale (SPIEF), noto come il “”, che si svolge per tre giorni a San Pietroburgo, è