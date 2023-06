Davigo e Berlusconi | la legge del contrappasso

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 15 giugno 2023) Milano, ore 14 e 50 di ieri, il feretro di Silvio, scortato da un picchetto d’onore, passa davanti a Palazzo di Giustizia, diretto al Duomo, dove lo attendono migliaia di persone, il Presidente Mattarella, i vertici del governo e le più alte cariche delle istituzioni italiane. Per rendergli onore, come si conviene, a un padre della patria. Milano, sempre ore 14 e 50, il magistrato Pier Camillo, uno dei protagonisti, fin dalla prima ora, della caccia giudiziaria aorganizzata dentro le mura di quel palazzo, dalla sua casa milanese, osserva quell’immagine in diretta TV, in attesa, però, di sapere se il Tribunale di Brescia accoglierà le richieste fatte poche ore prima dai pm di mandarlo in galera, per un anno e quattro mesi. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/06/As-15-Giu-1.mp4 Si dice che ...