Daniele Mencarelli alla Feltrinelli di Latina il 19 giugno

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023)sarà alunedì 19per presentare il suo libro: “Fame d’aria”, edito da Mondadori. L’incontro con l’autore è in programma alle ore 18,00libreriadi, in via Diaz 10, nel centro della città. Ancora fresco dal successo della serie tv Netflix ispirata al suo romanzo “Tutto chiede salvezza”,è in libreria con il nuovo, potentissimo romanzo che indaga le estreme conseguenze dell’amore genitoriale: “Fame d’aria”. L’autore romano con questo nuovo racconto adulto si distacca dall’autobiografismo, ma continua ad avere un solo desiderio: “sempre lo stesso: avverare la scrittura”. Così, premiato nel 2020 con lo Strega ...