Dalla Francia | “Galtier ai piedi del vulcano È diventato la priorità del Napoli”

... come la registrazione di Binance avvenuta in, Italia e Spagna. Binance: il crypto - ... Ecco cosa è stato detto: Binance, come altri crypto - exchange, sono stati di recente presi di mira...- Clamorosa la prima pagina del più noto quotidiano transalpino, l'Equipe, che vede Galtier vicinissimo al Napoli. Comments comments" Gli Assiri registrano un'eclissi solare 923 " Battaglia di Soissons: re Roberto I di...di Gleneagles decretando l'isolamento sportivo del Sudafrica 1978 " Giovanni Leone si dimette...

In Francia sono già certi: Christophe Galtier sarà il nuovo allenatore del Napoli. A confermarlo è 'L'Equipe' che gli ha dedicato la copertina, titolando: "Galtier ai piedi del Vulcano". Il tecnico ...Solenne come si addice a un funerale di Stato. Con i corazzieri, il presidente Mattarella che china il capo quando il feretro esce dal Duomo, il governo schierato al completo. E Giorgia Meloni ...