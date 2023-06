D’Alema e gli altri che oggi riconoscono l’assedio giudiziario al Cav

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 giugno 2023) Al direttore - “Neanche per Falcone e Borsellino lo stato ha sentito il dovere di proclamare il lutto nazionale, per Berlusconi sì: è un grave errore perché, al di là della pietas, era un pregiudicato”, ha scritto ieri in una cartolina il direttore della Stampa Massimo Giannini, che pure il giorno prima, sorprendentemente, aveva firmato un editoriale più garbato di moltie con una bella prima pagina “Ciao Cavaliere”. Rispetto al leader indiscusso degli ultimi 30 anni, per quattro volte presidente del Consiglio (con il nome scritto sulla scheda), i funerali di stato erano dovuti, come degnamente mostrato dalla presenza del capo dello stato Sergio Mattarella. Resta incredibile però che persino il direttore di un giornale che negli ultimi anni si è distinto per le battaglie garantiste, tanto da avere in prima pagina, quasi ogni giorno, oltre che la rubrica di un ...