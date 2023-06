Dai nubifragi all’afa | arriva l’anticiclone africano

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) – Dai. Sull’Italia arriverà prestoScipione con temperature fino a 39°C e il caldo torrido sulla penisola. Se la bassa pressione che sta portando forte maltempo al Centro-Sud si allontana verso la Grecia, spiega quindi Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, da domani il tempo migliorerà: attenzione però – avverte – alle prossime ore, che saranno ancora a tratti tempestose con piogge, temporali e. L’esperto infatti conferma che il maltempo colpirà ancora duramente il Centro-Sud, in particolare Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Avremo un netto miglioramento al Nord, un graduale miglioramento anche in Sardegna e Toscana, mentre sul resto del territorio fioriranno a macchia di leopardo ...

In pochi giorni passeremoalla canicola: non sappiamo dire quale dei due fenomeni meteo sia il peggiore, sappiamo però che le temperature intorno ai 25°C con un bel cielo azzurro sono ...all'afa. Sull'Italia arriverà presto l'anticiclone africano Scipione con temperature fino a 39°C e il caldo torrido sulla penisola. Se la bassa pressione che sta portando forte maltempo ...

La bassa pressione che sta portando forte maltempo al Centro-Sud si allontana verso la Grecia e da domani il tempo migliorerà: attenzione però alle prossime ore che saranno ancora a tratti tempestose ...Ma in pochi giorni si passerà dai nubifragi alla canicola con l’anticiclone africano Scipione. Andrea Garbinato, esperto del sito IlMeteo.it segnala che “il maltempo colpirà ancora duramente il Centro ...