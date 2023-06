Da Jokic a Djokovic | da Joker a Joker | due numeri 1 serbi che amano l' Italia

Siachehanno praticato sin da piccoli tanti sport, da domenica circolano immagini, a 6 - 7 anni, del futuro asso NBA con in mano la sua brava racchetta da tennis. Entrambi sono ottimi ...condividono uno splendido rapporta di amicizia e, in più di un'occasione, il gigante di Sombor ha ribadito la profonda stima che nutre nei confronti del connazionale.scherza ...New York - La Serbia è un Paese di meno di 7 milioni di abitanti, ma ha i due migliori atleti del momento: Nolee Nikola. Uno ha vinto al Roland Garros, l'altro ha conquistato il titolo di campione nel più grande campionato del mondo. Giugno è un buon mese per essere serbi e diventare amici. Il ...

Da Jokic a Djokovic, da Joker a Joker: due numeri 1 serbi che ... SuperTennis

Qual è il vero Joker dello sport, quello del basket che ha firmato il primo anello di Denver da doppio MVP delle finali NBA o quello del tennis ...In Serbia, negli ultimi giorni, non hanno celebrato solo il record Slam siglato da Novak Djokovic dopo aver conquistato per la terza volta il Roland Garros e raggiunto quota 23 Major in carriera. A ...