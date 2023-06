Da Acilia ad Ostia | il X Municipio rischia di essere sepolto dall’acqua | l’allarme di Legambiente

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 giugno 2023)Lazio continua la sua analisi sui rischi idrogeologici legati alla pericolosità nei territori per frane e alluvioni. Oggi approfondimento che focalizza la situazione di Roma con le schede “Roma a Rischio“, nelle quali si evidenziano i numeri e le mappature sui dati complessivi e sulle zone a pericolosità elevata”. Sono 96.586 i Romani che vivono in aree a pericolosità da alluvioni e 2.431 quelli per frane. La pericolosità da alluvioni riguarda ben il 9,1% del territorio, pari a 117 ettari, dove sorgono qualcosa come 11.388 edifici, lavorano 9.650 imprese ed esistono 177 beni culturali. A rischio frana una popolazione di 586 abitanti, 55 edifici, 78, imprese e 6 beni culturali. “Nella Capitale c’è un numero enorme di edifici, beni culturali, imprese e popolazione in aree a elevata pericolosità per alluvioni e frane – dichiara Roberto ...