Eppure, dietro l'apparente freddezza di Kieransi nascondono le emozioni di chi per 7 anni ha dato tutto per il rugby italiano. E negli ultimi mesi si è lasciato andare. Lo dimostra l'...

Crowley ai saluti: il c.t. lascia la Nazionale dopo il Mondiale di settembre La Gazzetta dello Sport

Addio dopo 2 anni alla guida degli azzurri. Col tecnico neozelandese la prima vittoria in Galles e la prima sull’Australia. Dopo Francia 2023 al suo posto l’argentino Gonzalo QuesadaLa Federazione Italiana Rugby e Kieran Crowley separeranno le proprie strade al termine della Rugby World Cup “Francia 2023”, come annunciato oggi dall’organo di governo del rugby italiano. Crowley ha ...