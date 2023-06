Crolla masso in spiaggia morto turista a La Maddalena

(Di giovedì 15 giugno 2023) Unpiemontese di 62 anni, Piergiorgio Benegaglia, ha perso la vita nell'isola di La, travolto da undi granito. L'uomo viveva a Novara e da alcuni giorni era in vacanza in ...

Per liberarlo erano intervenuti i vigili del fuoco e c'era voluto molto tempo per spostare il grosso. Mentre carabinieri e vigili del fuoco verificavano le condizioni di sicurezza del costone ...Un turista di 62 anni, in vacanza a La Maddalena con la famiglia, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dopo essere stato colpito da unche si era staccato da una parete rocciosa a ridosso di una spiaggia. Il fatto è accaduto nella località di Abbatoggia. L'uomo, originario del nord Italia, che si trovava sull'arenile con la ...... in vacanza a La Maddalena con la famiglia, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dopo essere stato colpito da unche si era staccato da una parete ...

Crolla masso in spiaggia, gravissimo turista a La Maddalena Agenzia ANSA

Un turista piemontese di 62 anni, Piergiorgio Benegaglia, ha perso la vita nell’isola di La Maddalena, travolto da un masso di granito. L’uomo viveva a Novara e da alcuni giorni era ...Il tratto di costa sulla spiaggia di Abbatoggia non era considerato a rischio crolli dagli esperti ... Eppure, dal costone rocciose che lo sovrasta, ieri è precipitato un grosso masso che ha ucciso un ...