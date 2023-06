(Di giovedì 15 giugno 2023) Una grossa parte delferroviaria di, a Torino, abbandonata da tempo, èta questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Tra le prime ipotesi sulle cause c’è la forte pioggia caduta nei giorni scorsi sul capoluogo piemontese. L’acqua potrebbe aver indebolito la struttura, come ha spiegato sul posto il dirigenteprotezione civile Bruno Digrazia, che ha parlato di “cedimento strutturale”, dovuto alle infiltrazioni. Intanto procedono le operazioni di messa in sicurezza dell’area.Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte nel crollo ma in azione ci sono anche le unità cinofile per appurarlo. L’ exera infatti diventata rifugio di alcuni senza fissa ...

Questa mattina intorno alle 10 parte deldel vecchio edificio di Porta Susa, oggi non più utilizzato, è crollato. Circa 200 metri quadri di vecchie tegole e travi in legno hanno ceduto. I vigili del fuoco sono entrati dentro la ...E' crollata questa mattina, giovedì 15 giugno 2023 una parte didella vecchia stazione ferroviaria di Torino Porta Susa in piazza XVIII Dicembre a Torino. L'intervento dei soccorsi In seguito al crollo, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, i sanitari ...È crollato il soffitto della vecchia stazione di Porta Susa in centro a Torino. L'edificio è in disuso da anni e in attesa di riconversione. A quanto ricostruiscono i vigili del fuoco, non dovrebbero ...

Crolla il tetto della vecchia stazione di Porta Susa a Torino La Stampa

"Sono in contatto col comandante dei vigili del fuoco. Sono in corso dei rilievi e sulla base delle informazioni che abbiamo ora non vi sono segnalazioni di persone rimaste sotto le macerie. Sono in c ...Improvviso crollo di una parte del tetto della vecchia stazione Porta Susa a Torino. Questa mattina 15 giugno, intorno alle 10, la struttura ha ceduto. In ...