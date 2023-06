Crolla il tetto della vecchia stazione di Porta Susa a Torino

(Di giovedì 15 giugno 2023) In corso le ricerche per capire se qualcuno possa essere rimasto sotto le macerie. Nel complesso erano in corso lavori di ristrutturazione

Intorno alle 10 stamane è crollata una parte del copertura della vecchia stazione di Porta Susa, nel centro di Torino. In questo momento stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco

Crolla il tetto della vecchia stazione di Porta Susa. FOTO RaiNews

Nella mattinata di oggi, giovedì 15 giugno, è crollato il tetto della vecchia stazione di Torino Porta Susa. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per verificare lo stato della struttura e ...E' crollata buona parte del tetto della vecchia stazione di Porta Susa a Torino. Secondo le prime immagini la copertura è completamente collassata. Sul posto ...