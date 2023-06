Crolla il tetto della vecchia stazione di Porta Susa

(Di giovedì 15 giugno 2023) Una grossa parte delferroviaria di, a Torino, abbandonata da tempo, èta questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Tra le prime ipotesi sulle cause c’è la forte pioggia caduta nei giorni scorsi sul capoluogo piemontese. L’acqua potrebbe aver indebolito la struttura, come ha spiegato sul posto il dirigenteprotezione civile Bruno Digrazia, che ha parlato di “cedimento strutturale”, dovuto alle infiltrazioni. Intanto procedono le operazioni di messa in sicurezza dell’area.Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte nel crollo ma in azione ci sono anche le unità cinofile per appurarlo. L’ exera infatti diventata rifugio di alcuni senza fissa ...

Il perché tuttoI medici e dirigenti del servizio pubblico sottolineano come il problema sia ... Ci si ostina a proseguire con leggi anacronistiche quali ildi spesa al personale, il taglio ...E' crollata nella mattinata di ieri, giovedì 15 giugno, una parte didella vecchia stazione ferroviaria di Torino Porta Susa, in piazza XVIII Dicembre. Per decine di anni è stato il punto di arrivo per tantissimi studenti e pendolari, anche dalle nostre zone, che ...Cerca Home Torino Torinoildella vecchia stazione di Porta Susa Redazione - Giugno 15, 2023 Torino Tav, la Francia vieta manifestazione contro la Torino - Lione Redazione - Giugno 15, ...

Crolla il tetto a Porta Susa, il sindaco Lo Russo: “Edificio di proprietà privata” La Stampa

Il sindaco Lo Russo ha comunicato di aver siglato il provvedimento necessario per la messa in sicurezza dell'ex stazione ...Un incendio ha colpito un deposito della stazione ferroviaria di Genova Acquasanta. In fiamme i materiali custoditi, si indaga sulle cause ...