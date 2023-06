Crolla albero per il maltempo | tragedia sfiorata al Vomero Caos e proteste | “Incuria del Comune”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBomba d’acqua su Napoli,per il crollo di un. E scattano le polemiche sulla sicurezza. Un grosso arbusto è caduto questo pomeriggio in via Altamura, arteria di collegamento tra ile la zona ospedaliera. Una strada, anche per questo, trafficata ad ogni ora. Il crollo è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Simone Martini. L’ha tagliato in due la carreggiata, mandando in tilt la circolazione. Non si registrano danni a persone, ma è rimasta semidistrutta un’auto, parcheggiata nei pressi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco. L’episodio ha destato spavento tra i residenti. E non mancano le: in zona chiedono maggior cura del verde. “Tutta via Altamura ha questi alberi le cui radici sono ormai fuoriuscite – ...

Attimi di paura all'Arenella. Un grossoè crollato poco va in via Saverio Altamura. Per fortuna in quel momento non passavano nè auto nè passanti e non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per provare a liberare ...In verità già nei giorni scorsi era crollato un altroall'interno di un parco nei pressi dell'area giochi.Il risultato è che ancora una volta si è sfiorata la tragedia, quando poco prima dell'uscita degli studenti della scuola 'Montezemolo', in VIII Municipio, unè crollato nel parco tra via ...

Poco dopo le 19 un grosso albero è caduto tagliando praticamente a metà via Saverio Altamura, al Vomero. Solo il caso ha voluto che in quel momento non transitassero pedoni o veicoli. Nessun ferito, d ...