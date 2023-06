Croce Rossa Italiana | ecco come si è comportata durante la pandemia

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 giugno 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Oggi, in occasione del 159esimo compleanno della, abbiamo ripescato questa storia scritta in tempi di lockdown, quando dalle finestre sentivamo solo le sirene delle ambulanze