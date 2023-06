Cristina Scuccia | nuovi dettagli sul suo amore segreto | “Ci siamo conosciute a lavoro”

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 giugno 2023)nel daytime di oggi de L’Isola dei Famosi ha deciso di mandare “un messaggio speciale al suo”.decide di inviare un messaggio speciale al suo! Sono stati giorni sorprendenti, scopriamo cosa è successo nel Daytime delle 16.00 su Canale 5 e in streaming su @MedInfinityIT pic.twitter.com/fv02tp2Jb1 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 15, 2023 Parlando con Pamela Camassa,ha confessato: “Io odiavo questa persona, per me non potevamo essere compatibili in nessun modo. Però io avevo l’allergia quando c’era questa persona a giro. Ci, ma quando era a giro io mi stranivo. Passata la fase ...