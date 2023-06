Cristina Scuccia al Gf Vip dopo l’Isola? L’ipotesi stuzzica E lei risponde così

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 15 giugno 2023)è sicuramente stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione deldei Famosi. La naufraga, con la sua tenacia, trasparenza e umiltà ha conquistato il pubblico del reality show che, nel corso delle puntate, ha imparato ad apprezzarla sempre di più. Proprio per questo, non è da escludere che, una volta tornata dall’Honduras,possa prendere parte a un altro programma televisivo come, ad esempio, il GfVip.e il GfVip, al momento, è ancora in gara aldei Famosi: l’ex suora si sta contendendo la vittoria insieme agli altri naufraghi rimasti. La concorrente ha stretto un bel rapporto di amicizia con Gian Maria Sainato, con il quale, più di qualche volta, si ...