Criminalità | Procuratore Antimafia Lombardo | “Le mafie cambiano | rischiamo di non riconoscerle”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ildella DDA di Reggio Calabriaè intervenuto oggi al We Make Future di Rimini “Lesono avanti, perché sanno bene che bisogna investire sulle nuove tecnologie non soltanto per comunicare in maniera particolarmente sicura, ma sanno che le nuove tecnologie sono applicate ormai alle transazioni finanziarie, soprattutto su scala internazionale” Così nel suo intervento al We Make Future di Rimini ildella DDA di Reggio Calabria Giuseppe– Lesanno che investire sul futuro significa anticipare tutta una serie di tendenze che significa anche programmare le nuove attività criminali dei prossimi anni e quindi sono molto attenti a quelli che sono i processi evolutivi. Sono particolarmente interessati ai nuovi software, sono particolarmente interessati alle ...