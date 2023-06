CremoneseMania | Ballardini primo colpo di un mercato che si preannuncia intenso

Riflette anche mister, che ha già parlato con la proprietà e lo farà di nuovo sottolineando che per restare vuole determinate garanzie, soprattutto sul mercato. E rifletteranno anche tanti ...I lombardi (e soprattutto) hanno pagato le difficili condizioni con cui sono ripartiti a febbraio : una squadra ridotta numericamente dal mercato e una classifica che non avrebbe ammesso ...Ora invece sono tutti in bilico : le dichiarazioni disembrano preannunciare il suo addio, mentre il futuro di ogni giocatore è tutto da scrivere. Prima le ultime due sfide con Lazio e ...

CremoneseMania: i grigiorossi salutano la Serie A, tra addii e prime ... Calciomercato.com