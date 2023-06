Creme solari dell’estate | i concetti dall’awareness per un’abbronzatura impeccabile e sicura

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 15 giugno 2023) Life&People.it L’attesa è finita: l’estate è ufficialmente alle porte e l’unico desiderio è quello di godere del caldo abbraccio del sole, coccola estiva che però nasconde non poche insidie. Quando si parla di abbronzatura ci sono delle regole da rispettare vedendo l’applicazione della crema solare come step fondamentale. Come scegliere le giusteda usare? Ora che finalmente sembra essere delineata la skin care routine, concetto conosciuto in Asia da decenni, la voglia di prendersi cura in maniera healthy e seria della propria pelle è tanta. Ma come scegliere la crema più adatta alle nostre esigenze? Il fototipo Prima di decidere su quale prodotto puntare, occorre capire quale sia il proprio fototipo. Il fototipo basso è tipico delle persone dalla carnagione molto chiara, tendenzialmente rosa, che alla prima esposizione solare vedono ...