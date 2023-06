Creme solari che riducono l’inquinamento dei mari

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 15 giugno 2023) Possiamo utilizzareche non abbiano un impatto devastante sull’ecosistemano? Ad oggi tutto è possibile, basta soltanto un pizzico di buona volontà e un minimo d’informazione. Anche i prodotti di bellezza possono risultare inquinanti, soprattutto leche solitamente applichiamo per proteggerci dalle alte temperature e dai raggi UV. Ma chi ha detto che bisogna necessariamente proteggersi danneggiando qualcos’altro? Ad oggi esistono diversi prodotti di bellezza, come le, pensate per non danneggiare l’ecosistemano e che quindi non hanno un impatto devastante sui nostri. Crediti: Courtesy Press Office – VelvetMagÈ importante riuscire a dimostrare nel proprio piccolo che, con un pizzico ...