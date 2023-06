Creati i primi embrioni umani sintetici ottenuti da cellule staminali

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) –al mondo,da, aggirando la necessità di ovuli e spermatozoi. Lo ha annunciato un team di ricercatori negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Queste strutture simili asono nellessime fasi dello sviluppo umano: non hanno un cuore che batte o un cervello, per esempio. Ma gli scienziati affermano che un giorno potrebbero contribuire a migliorare la comprensione delle malattie genetiche o delle cause degli aborti spontanei. L’annuncio è arrivato dal Congresso della Società per la ricerca sulle, a Boston, dove Magdalena Zernicka-Goetz, biologa del CalTech e dell’università di ...