Creati i primi embrioni umani senza ovuli e spermatozoi

(Di giovedì 15 giugno 2023) Le staminali sono cellule che hanno la capacità di trasformarsi all'infinito in vari e numerosi tipi di cellule presenti nell'organismo. Si distinguono in "embrionali" (ottenute dagliaissimi stadi dello sviluppo) - dette "totipotenti" perché possono generare ogni altro tipo di...

embrioni umani sintetici al mondo, ottenuti da cellule staminali, aggirando la necessità di ovuli e spermatozoi. Lo ha annunciato un team di ricercatori negli Stati Uniti e nel Regno

