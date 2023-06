Non c'è alcuna prospettiva a breve termine che glisintetici vengano utilizzati in clinica. Sarebbe illegale impiantarli nell'utero di un paziente e non è ancora chiaro se queste strutture ...umani sinteticiin laboratorio usando solo cellule staminali, senza quindi ovuli e spermatozoii . Potenzialmente una scoperta rivoluzionaria quella presentata ieri dalla dottoressa ...Ma, parlando alla conferenza, ernicka - Goetz ha descritto la coltivazione deglia uno stadio appena superiore all'equivalente di 14 giorni di sviluppo per un embrione naturale. Gli ...

Creati embrioni umani sintetici per studiare le malattie genetiche TGCOM

